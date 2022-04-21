الخليج 365 يرصد كواليس الأهلي في المغرب وسبب السفر مبكرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه:

أكد سامي قمصان، المدرب العام للأهلي، أن الفريق يستعد جيدًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف قمصان في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "ثقتنا كبيرة في اللاعبين وقدرتهم على تقديم عرض قوي وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي".

وأكمل: "سبق لنا أن خضنا مباريات قوية ونجحنا في اجتيازها باقتدار وهو ما نعول عليه بشدة".

وأشار المدرب العام إلى أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني يعقد جلسات مستمرة مع اللاعبين، ولذلك حرص على الحضور مبكرًا للمغرب للتعود على الأجواء وحالة الطقس.

واختتم قمصان حديثه بالثناء على رئاسة محمود الخطيب رئيس الأهلي، لبعثة الفريق للمغرب وهو ما يعطي دوافع كبيرة للاعبين وزيادة التركيز.

وكان الأهلي تفوق في لقاء الذهاب والذي أقيم مساء السبت الماضي على ملعب "الأهلي we السلام" بهدفين مقابل هدف.

ويحتاج الأهلي للخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير للتأهل للدور المقبل، في المقابل يتطلب على الرجاء الفوز بنتيجة (1-0) للصعود لدور نصف النهائي.