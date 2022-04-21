الخليج 365 يكشف مصير معلول من موقعة الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

خاض الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الاول لكرة القدم بالأهلي، جزءًا من مران الأربعاء في إطار الاستعدادات لمباراة الرجاء البيضاوي المغربي في إطار منافسات إياب دور الثمانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وعلم "الخليج 365" اليوم الخميس، أن معلول شارك في جزء تدريبات الأربعاء بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة قبل مباراة الذهاب أمام الرجاء المغربي الأمر الذي جعل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني يلجأ لورقة أيمن أشرف للمشاركة في الجانب الأيسر.

ومن المقرر أن يحسم بيتسو موسيماني الموقف النهائي لمشاركة معلول في مباراة الغد بعد الانتهاء من المران الختامي اليوم والذي سيكون في موعد اللقاء وتحديدًا في تمام الساعة 12 مساءً بتوقيت القاهرة .

ورغم عدم حسم مشاركة معلول فئ المباراة في لقاء الرجاء، إلا أن موسيماني يفكر أيضًا في نقطة قوة الرجاء من خلال اعتماد الفريق الأخضر على الكرات الطولية بحسب ما علمه "الخليج 365".

ويعتمد الفريق المغربي على الكرات الطولية من الجانب الأيسر وهذا ما يجعل موسيماني يفكر في احتمالية عدم الدفع بمعلول خاصة أنه عائد من الإصابة.

وكان الأهلي تفوق في لقاء الذهاب والذي أقيم مساء السبت الماضي على ملعب "الأهلي we السلام" بهدفين مقابل هدف.

ويحتاج الأهلي للخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير للتأهل للدور المقبل، في المقابل يتطلب على الرجاء الفوز بنتيجة (1-0) للصعود لدور نصف النهائي.