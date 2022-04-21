شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون مصريون على كراسي دولية (20).. إسماعيل حامد أسطورة الملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت بعض الأسماء الرياضية المصرية، خلال السنوات الأخيرة، في انتزاع مناصب عالمية في الاتحاد الرياضية العالمية والقارية والإقليمية، بعد رحلة إدارية ناجحة بلغت ذروتها في الجلوس على أعلى الكراسي وإدارة أرفع المناصب بحكمة وكفاءة كبيرة، ما جعل أسمائهم تلمع في هذه الاتحادات، وتساهم أيضا في تطوير اللعبة بمصر وتساهم في استضافة مصر للعديد من الأحداث الرياضية ما جعلها وجهة مفضلة للسياحة الرياضية في العالم.

بطل الحلقة العشرون من سلسلة رياضيون مصريون على كراسي دولية، هو الراحل إسماعيل حامد رئيس الاتحاد المصري للملاكمة وسكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة سابقا.

اشتهر إسماعيل حامد عثمان، رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، بمواقفه الجريئة طوال مسيرته ومنها عدم السفر إلي أمريكا مع المنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم المؤهلة لأولمبياد بكين 2008، بعد هروب الملاكمين أحمد سمير وعماد عبدالحليم من معسكر الإعداد فور وصولهما إلي نيويورك بترتيب سابق عن طريق عم اللاعب أحمد سمير.

ويعد المصري الدكتور إسماعيل حامد عثمان أحد أبرز رؤساء الاتحاد العربي للملاكمة، والذي تولى رئاسته خلال الفترة من عام 1992 إلى عام 2010، فضلا عن هذا، فقد تولى الدكتور عثمان منصب رئاسة الاتحاد المصري للملاكمة مدة 20 عاما، كما أن الدكتور عثمان قد بدأ مسيرته مع رياضة الملاكمة كحكم دولي ووطني منذ عام 1965.

بعد وفاة حامد قرر الاتحاد العربى للملاكمة تكريم اسمه باعتباره كان رئيس الاتحادين المصرى والعربى السابق ونائب رئيس الاتحاد الدولى على هامش البطولة العربية التى استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.