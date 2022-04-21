تعرف على مشوار الزمالك فى بطولة أفريقيا للسلة قبل الصعود لربع نهائى الـ BAL

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق كرة السلة بنادى الزمالك الى ربع نهائى بطولة افريقيا bal حيث استضافت القاهرة مباريات مجموعة النيل التى ضمت فرق كل من الزمالك و فاب الكاميرونى و كوبرا السودانى ، و كيب تاون الجنوب افريقى ، فوكاش الكونغولى ، و بترو دى لواندا الانجولى

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائى فى رواندا فى الفترة من 21 إلى 28 مايو القادم ، بصعود 4 فرق من كل مجموعة ، حيث صعد من مجموعة النيل بجانب الزمالك كل من فاب و كيب تاون و بترو دى لواناد ، ومن مجموعة الصحراء صعد سلا المغربى و سلاك الغينى ، و المنستيرى التونسى بالاضافة إلى ار اى جى الرواندى .

وجاء تأهل الزمالك بعد أن فاز فى المواجهات الخمسة التى خاضها محققا العلامة الكاملة على الفرق التى واجهها ، وكانت كالتالى ..

الزمالك و كوبرا السودانى 63\80

الزمالك و كيب تاون الجنوب افريقى 77\101

الزمالك و بترو لواناد 72\85

الزمالك و فوكاش الكونغولى 92\101

الزمالك و فاب الكاميرونى 63\77