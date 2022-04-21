شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى دورى أبطال أفريقيا بتوقيت القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى مباراة قوية وحاسمة أمام الرجاء المغربى مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام فى تمام الثانية عشر منتصف ليلة الجمعة على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

يذكر أن مباراة الذهاب التى أقيمت مساء السبت الماضى على ملعب الأهلى we السلام قد انتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.

موعد مباراة الأهلى والرجاء المغربى

تقام مباراة الأهلى والرجاء المغربى يوم الجمعة المقبل الموافق 22 أبريل 2022 الساعة الثانية عشر منتصف الليل، بتوقيت القاهرة.

وتمكن الأهلى من الفوز أمام الرجاء بنتيجة 2-1 فى اللقاء الذى جمع بينهما مساء السبت باستاد السلام.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلى والرجاء لملاقاة المتأهل من مباراة الترجى التونسى ووفاق سطيف الجزائرى فى دور نصف النهائى من دورى أبطال أفريقيا.

كواليس مران الأهلى الثانى بالمغرب

أدى فريق الأهلى مرانه الثانى فى المغرب، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء، فى إياب الدور ربع النهائى من دورى أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلى مرانه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس على ملعب العربى الزاولى الخاص بنادى الاتحاد البيضاوى بمدينة كازابلانكا، استعدادًا للمباراة التى من المقرر أن تجمع الفريقين يوم غد الجمعة على ملعب مركب محمد الخامس.

وعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، محاضرة قصيرة فى الملعب قبل أن يؤدى الفريق فقرات بدنية وخططية متنوعة، ثم أجرى موسيمانى تقسيمة كرة قوية بين اللاعبين.

مشاركة معلول بالتدريبات الجماعية

شارك على معلول، لاعب الأهلى، فى المران الجماعى الذى أقيم مساء أمس على ملعب العربى الزاولى الخاص بنادى الاتحاد البيضاوى، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربى، فى إياب الدور ربع النهائى من دورى أبطال أفريقيا.

سفير مصر بالمغرب يحضر المران

حرص السفير المصرى فى المغرب، ياسر عثمان، على حضور المران الثانى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، الذى أقيم بالمغرب على ملعب العربى الزاولى الخاص بنادى الاتحاد البيضاوى بمدينة كازابلانكا، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء فى إياب الدور ربع النهائى من دورى أبطال أفريقيا.

احتفاء بالأهلى من مقاطعة عين السبع

حرص مجلس مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء على استقبال بعثة الأهلى فور وصولها ملعب العربى الزاولى، لخوض المران الثانى للفريق فى المغرب، استعدادًا لمواجهة الرجاء.

وقام رئيس المقاطعة باستقبال بعثة الأهلى وتعليق لافتة أمام المدرجات للترحيب بالأهلى، فى إطار العلاقات والروابط القوية التى تجمع الشعبين الشقيقين المصري والمغربي.

قائمة الأهلى فى المغرب

ضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

حكم مباراة الأهلي والرجاء في المغرب

ويُدير الحكم السنغالي ماجيت نداي مباراة الإياب بين الأهلي والرجاء، ويساعده كل من ماليك سامبا ونوح بانجورا، فيما سيتولى الحكم عيسى سي مهمة الحكم الرابع.