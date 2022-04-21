شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يوقع عقوبات مالية على لاعبيه بعد الخسارة من الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة أحمد سامى فرض عقوبات مالية على لاعبى الفريق بعد الخسارة بهدف نظيف من فريق الجونة، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى.

ويعانى فريق سموحة بقيادة مديره الفنى أحمد سامى بعدما فشل فى تحقيق الفوز للقاء الثالث على التوالى بالدورى العام، بعدما تعادل مع سيراميكا بهدف لمثله فى الأسبوع 12 ثم خسر أمام فيوتشر بباعية نظيفة فى الأسبوع 13 وأخيرا خسر من الجونة بهدف نظيف.