شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يوقع عقوبات مالية على لاعبيه بعد الخسارة من الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة أحمد سامى فرض عقوبات مالية على لاعبى الفريق بعد الخسارة بهدف نظيف من فريق الجونة، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى.
ويعانى فريق سموحة بقيادة مديره الفنى أحمد سامى بعدما فشل فى تحقيق الفوز للقاء الثالث على التوالى بالدورى العام، بعدما تعادل مع سيراميكا بهدف لمثله فى الأسبوع 12 ثم خسر أمام فيوتشر بباعية نظيفة فى الأسبوع 13 وأخيرا خسر من الجونة بهدف نظيف.
ويحتل سموحة المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى العام برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 5 مباريات وخسر 3 لقاءات.
ويستعد سموحة لمواجهة مصر المقاصة فى الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل.