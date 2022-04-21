شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عبد الله عبد السلام أيقونة طائرة لا غنى عنها فى القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد عبد الله عبد السلام من أبرز نجوم الكرة الطائرة أصحاب المهارات المحببة لقلوب الجماهير الأهلاوية خاصة لما يمتلكه اللاعب من مهارات و سنوات عطاء لا غنى عنها فى القلعة الحمراء فى ظل تجديده لصفوف الأحمر لمدة 4 مواسم مقبلة .

عبد السلام من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، وأن دوره في الفريق مهم للغاية، فى ظل المنافسة الشديدة فى بطولات الكرة الطائرة، والحاجة إلى عناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوط، ونقل الخبرات إلى اللاعبين الصاعدين.

ويأتى التجديد لعبد السلام فى إطار الحفاظ على استقرار الفريق بالشكل المناسب للمنافسة على كل البطولات فى ظل خسارة لقب الدورى هذا الموسم .