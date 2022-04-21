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شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عبد الله عبد السلام أيقونة طائرة لا غنى عنها فى القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعد عبد الله عبد السلام من أبرز نجوم الكرة الطائرة أصحاب المهارات المحببة لقلوب الجماهير الأهلاوية خاصة لما يمتلكه اللاعب من مهارات و سنوات عطاء لا غنى عنها فى القلعة الحمراء فى ظل تجديده لصفوف الأحمر لمدة 4 مواسم مقبلة .
عبد السلام من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، وأن دوره في الفريق مهم للغاية، فى ظل المنافسة الشديدة فى بطولات الكرة الطائرة، والحاجة إلى عناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوط، ونقل الخبرات إلى اللاعبين الصاعدين.
ويأتى التجديد لعبد السلام فى إطار الحفاظ على استقرار الفريق بالشكل المناسب للمنافسة على كل البطولات فى ظل خسارة لقب الدورى هذا الموسم .
عبد الله عبد السلام نجم وقائد ومثال يحتذى به فى عالم الكرة الطائرة المصرية والعربية والأفريقية لما يتمتع به من موهبة وأخلاق.
يعد عبد الله عبد السلام، نجم الكرة الطائرة فى النادي الأهلي، من أبرز صانعى الألعاب على مدار سنوات طويلة لما حققه من إنجازات على الصعيد المحلى والدولى.
يمتلك عبد السلام مسيرة حافلة بالإنجازات مع الفراعنة قبل إعلان اللعب الدولى مؤخرا.
وأكد عبد السلام مسبقا على حصوله على لقب بطولة أفريقيا 6 مرات و2 ألعاب أفريقية وفضية ألعاب عربية، وذهبية البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن المشاركة فى أولمبياد بكين 2008
ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب عبد الله عبد السلام فى الصور التالية :