شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يكثف جلساته التحفيزية مع لاعبى الأهلي قبل موقعة العودة ضد الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف محمد الشناوي قائد الأهلي جلساته التحفيزية مع لاعبي الفريق الأحمر على هامش تواجد بعثة الفريق الأحمر في المغرب لمواجهة ضد الرجاء المغربي غدا الجمعة في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، من أجل الرفع من روحهم المعنوية والشد من أزرهم قبل موقعة الغد الحاسمة في مشوار الأهلي بالبطولة الإفريقية.

ويعاون محمد الشناوي كلا من وليد سليمان وأيمن أشرف وعلي معلول وعمرو السولية في تحفيز زملائهم خاصة اللاعبين الشباب، من أجل تشجيعهم على اللعب بروح قتالية والدفاع عن روح الفانلة الحمراء، باعتبار أن المباراة ستشهد أجواء شحن وضغط جماهيري، بخلاف الضغط المكثف من صاحب الأرض في إطار سعيه لخطف تذكرة الصعود إلى نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

ومنح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تكليفات خاصة للاعبي خط الدفاع والهجوم، من أجل تنفيذها في مباراة العودة ضد الرجاء المغربي، الأمر الذي يساعد في تحقيق الهدف الأساسي وهو الخروج بنتيجة إيجابية في مباراة العودة وتأكيد الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز في موقعة الذهاب بهدفين لهدف.

وطالب موسيماني لاعبي الدفاع بضرورة التمركز الجيد والتعامل الجيد مع الضغط الهجومي المتوقع من لاعبي الرجاء ةالتركيز الشديد والهدوء طوال الـ90 دقيقة خاصة أمام استفزازات الجماهير ولاعبي الفريق المغربي، فيما حث لاعب الخط الأمامي على ضرورة التركيز في إنهاء الهجمات واستغلال أنصاف الفرص أمام مرمى الرجاء من أجل تسجيل هدف في شباكه تساعد من مهمته في تأمين الصعود لنصف نهائي البطولة الإفريقية.