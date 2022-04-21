تقارير: الرجاء يكثف جهوده لاستعادة العرجون أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم الخميس، عن وجود محاولات من جانب الطاقم الطبي لفريق الرجاء البيضاوي مع اللاعب عمر العرجون من أجل تجهيزه لمباراة الأهلي.

وبحسب صحيفة "LE 360" المغربية، فأن رشيد الطاوسي مدرب الرجاء يرغب في تجهيز عمر العرجون لإعادة التوازن لخط وسط الفريق المغربي، خاصة في ظل المستوى المتواضع الذي ظهر عليه البديل بدر بولهرود.

ويعاني العرجون من إصابة تعرض لها في مشط قدمه الأيمن، حيث أصيب في مباراة شباب قصبة تادلة خلال بطولة كأس العرش (كأس المغرب).

ومن المقرر أن يواجه فريق الرجاء نظيره الأهلي، مساء غدٍ الجمعة، في إياب دور الثمانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، في لقاء يقام على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" بالدار البيضاء.

وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب "الأهلي we السلام" انتهت لصالح الفريق الأحمر بنتيجة (2-1).

ويحتاج الأهلي للخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير لبلوغ دور نصف النهائي، في المقابل ليس أمام الرجاء سوى الفوز والخروج بنتيجة (1-0) لتحقيق بطاقة التأهل.