شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف قاتلة.. أحمد السيد ينقذ الأهلى ويطيح بسموحة إلى دورى المظاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق كرة القدم عند مشاهدتهم لأى مباراة لحظة دخول الكرة فى الشباك، وهى اللحظة التى تنتزع الآهات سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون لتعلن عن تفدم فريقهم أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور التالى، أيا كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف قاتل لا يستطيع الخصم تعويضه.. وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على "الخليج 365".

صاحب هدف اليوم هو أحمد السيد مدافع الأهلى السابق في شباك سموحة في الوقت القاتل، لينقذ الأهلى من هزيمة محققة، في المباراة التي أقيمت في إطار الأسبوع الـ28 فمن الدوري عام 2011.

أحرز جوديون أفوام هدفى سموحة فى الدقيقتين 14 و29 من الشوط الثانى، فيما سجل أسامة حسنى هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 34 من نفس الشوط الأول.

وحاول الأهلى إدراك التعادل طوال أحداث الشوط الأول مما أجبر جوزيه على الدفع بكل المهاجمين، إلا أن الحل جاء عن طريق أحمد السيد الذى سجل هدف الأهلى الثانى فى الدقيقة الأخيرة، مستغلا ارتداد الكرة من لاعبى الأهلى وسموحة بعد ركنية للأهلى لتأتى على طبق من دهب لأحمد السيد الذى يضعها في الشباك.

جدير بالذكر أن هدف أحمد السيد تسبب في هبوط سموحة لدورى القسم الثانى، فيما أبقى التعادل على فارق النقاط بين الأهلى والزمالك (خمسة نقاط) بعدما تعادل الأبيض فى الأسبوع ذاته مع الاتحاد السكندرى (1_1) بملعب الأخير.