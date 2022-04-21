تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الخميس 21 أبريل/نيسان 2022، عدة مباريات هامة في الدوريات الأوروبية.



يخرج فريق برشلونة يوم الخميس لمواجهة نظيره ريال سوسيداد، في إطار الجولة الـ33 من عمر الدوري الإسباني "لا ليجا" بملعب أنويتا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة، 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.30 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتُنقل مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة تلفزيونيا على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق التونسي رؤوف خليف.

يستقبل فريق ليفانتي نظيره إشبيلية في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وتنطلق المواجهة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9 بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق جواد بدة.

وفي إطار الجولة الـ33 من الدوري الإسباني، يلتقي فريق قادش بنظيره أتليتك بلباو.

تبدأ المباراة الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10 بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة beIN Sports HD 3.

يستضيف فريق بيرنلي نظيره ساوثهامبتون في مباراة مؤجلة من الجولة 30 في الدوري الإنجليزي.

وتنطلق المباراة الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10:45 بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

كما يستضيف فريق بورتو نظيره سبورتنج لشبونة، الخميس، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس البرتغال.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10:15 مساء بتوقيت القاهرة، 11:15 بتوقيت مكة المكرمة، 12:15 ليلا بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.