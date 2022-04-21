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تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الخميس 21 أبريل/نيسان 2022، عدة مباريات هامة في الدوريات الأوروبية.

 

يخرج فريق يوم الخميس لمواجهة نظيره ريال سوسيداد، في إطار الجولة الـ33 من عمر "لا ليجا" بملعب أنويتا.

 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة، 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.30 مساء بتوقيت أبوظبي.

 

وتُنقل مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة تلفزيونيا على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق التونسي رؤوف خليف.

 

يستقبل فريق ليفانتي نظيره إشبيلية في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

 

وتنطلق المواجهة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9 بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق جواد بدة.

 

وفي إطار الجولة الـ33 من الدوري الإسباني، يلتقي فريق قادش بنظيره أتليتك بلباو.

 

تبدأ المباراة الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10 بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة beIN Sports HD 3.

 

يستضيف فريق بيرنلي نظيره ساوثهامبتون في مباراة مؤجلة من الجولة 30 في .

 

وتنطلق المباراة الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10:45 بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

 

كما يستضيف فريق بورتو نظيره سبورتنج لشبونة، الخميس، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس البرتغال.

 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10:15 مساء بتوقيت القاهرة، 11:15 بتوقيت مكة المكرمة، 12:15 ليلا بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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