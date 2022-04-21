شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الرجاء المغربي غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الخميس فريق الأهلي تدريباته استعدادا لمباراته ضد الرجاء المغربي غدا الجمعة في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تأكيد صعوده إلى الدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية، لاسيما وأنه يخوض مباراة صعبة خارج أرضه ووسط جماهير غفيرة لمنافسه المغربي.

وحقق الأهلي فوز غير مطمئن بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم السبت الماضي على استاد الأهلي والسلام سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات، ويحتاج الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان الصعود إلى نصف النهائي الإفريقي.

ويخوض الأهلي تدريباته في المغرب على ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي، الذي يبعد نحو نصف الساعة عن فندق الإقامة في مدينة كازابلانكا بعدما قام الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بمعاينة عدد من الملاعب قبل أن يستقر على ملعب العربي الزاولي نظرًا إلى جودة أرضيته وتجهيزاته المميزة.