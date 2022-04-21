شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الخير.. أحمد فتحى يلبى دعوة مشجع الأهلى "حمص" ويمنحه تيشيرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الملاعب عشرات المشاهد المؤثرة والتى تحمل معانى مختلفة عن النصر والهزيمة، فرضتها مواقف أو ظروف معينة، كأن يعتزل لاعب اللعبة، أو يستشعر حب جماهيره له، وغيرها من المواقف التى تؤكد أحقية لعبة كرة القدم فى أن تكون صاحبة الصدارة والشعبية الأولى فى جميع أنحاء العالم.

نجوم الخير.. أحمد فتحى

قام أحمد فتحى لاعب فريق الأهلى بزيارة الى المشجع محمد حمص المصاب فى حادث قطار حال عودته من مباراة الأهلى وفريق اطلع بره بطل جنوب السودان فى إياب دور 64 من منافسات دورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز الأحمر بتسعة أهداف .

وفقد المشجع الأهلاوى قدمه التى تعرضت للبتر إثر إصابته جراء سقوطه من القطار أثناء عودته لمنزله بالإسكندرية عقب المباراة.

ومنح أحمد فتحى التشرت الخاص بيه للمشجع وفقد المشجع الأهلاوى قدمه التى تعرضت للبتر إثر اصابته جراء سقوطه من القطار أثناء عودته لمنزله بالإسكندرية عقب المباراة.