شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لعبة التنس.. تقوية العضلات والحد من هشاشة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "العقل السليم فى الجسم السليم"، عبارة دائماً تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد، فكثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب الرياضية.

لعبة اليوم التى سنعدد فوائدها هى التنس والتى تمارس فى مصر بشكل كبير ولها قاعدة كبيرة من الممارسين المحترفين والهواة.

1- تقوية العضلات.

2- الحد من هشاشة العظام.

3-تحسين كمية الأوكسجين.

4- إرتفاع معدل الحرق .

5- إذابة الدهون .

6- تعزيز المناعة و حماية الجسم من الأمراض .

7- تعزيز صحة القلب .