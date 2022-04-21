شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية .. فيريرا يعيد الدورى لميت عقبة 2014 / 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بطولة الزمالك اليوم هي بطولة الدورى لموسم 2014 / 2015 والتي كانت تحت قيادة البروفيسيور البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني الحالي للفريق في ولايته الاولي.

الزمالك حصد لقب الدورى هذا الموسم بعد سنين من ابتعاد الدرع عن ميت عقبة، وصناعة جيل تاريخي ، في مقدمتهم أحمد الشناوي وإسلام جمال وعمر جابر وإبراهيم صلاح وأحمد دويدار وحازم إمام ومحمد كوفي وخالد قمر وأحمد عيد وأحمد توفيق وأيمن حفني ومعروف يوسف وباسم مرسي وطارق حامد ومحمد أبو جبل وعلي جبر.

حصل الزمالك علي لقب الدورى بفارق 8 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، حيث حصد الزمالك اللقب برصيد 87 نقطة ، من 38 مباراة حقق الفوز في 26 مباراة ، واحرز لاعبوه 69 هدف، وشهدت البطولة تألق باسم مرسي الذي كان ينافس علي لقب الهداف مع حسام باولو مهاجم الداخلية السابق.

و يمتلك نادى الزمالك مكانة رياضية وكروية كبيرة سواء داخل مصر أو على صعيد دول أفريقيا أو فى مختلف الدول العربية، حيث يعتبر الزمالك هو أحد قطبى الكرة المصرية بالتاريخ والبطولات والإنجازات وما قدمه للكرة المصرية والعربية من نجوم ساهموا فى رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وحصل الزمالك على مدار تاريخه على العديد من البطولات سواء الدورى أو الكأس أو دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية وغيرها من البطولات بمسماها الجديد والقديم، حيث حقق نادي الزمالك عبر تاريخه الطويل منذ تأسيسه عام 1911 وحتى الآن 97 بطولة على مدار 110 سنوات.