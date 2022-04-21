شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الخليج 365 يحصد كأس رابطة النقاد الرياضيين الرمضانية للمرة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق الخليج 365 لقب كأس رابطة النقاد الرياضيين الرمضانية للمرة الخامسة، عقب الفوز على فريق الشروق بنتيجة هدفين نظيفين، فى اللقاء الذى جمعهما على ملاعب استاد القاهرة الدولى.

ويضم الفريق كلا من: عمر الأيوبي، وعاطف العربي، ومحمد مراد، ووليد ماهر، ومحمد عصام، محمد عراقي، وسليمان النقر، وعمر أنور، وأحمد عصام، وأدهم البدراوي، وأحمد عبد الباسط، ومحمد إبراهيم.

وحصد وليد ماهر على لقب أفضل لاعب فى البطولة، بينما حصد أحمد عبد الباسط على لقب هداف البطولة، وحصد عز الكلاوى على لقب أفضل لاعب صاعد.