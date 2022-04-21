شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يستعيد الانتصارات بعد 4 مباريات.. وسموحة يعانى للقاء الثالث على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق الجونة الانتصارات بعد 4 مباريات على التوالى فى الدورى العام، حيث خسر الفريق الساحلى أمام البنك الأهلى 2 / 1 في الأسبوع 11 وسقط أمام الزمالك بذات النتيجة في الجولة 12، وتكررت نفس الهزيمة أمام المقاولون في الجولة 12 وبنفس النتيجة خسر أمام غزل المحلة بالجولة 14، ليستعيد ذاكرة الانتصارات أمام سموحة في الأسبوع 15.

ونجح رضا شحاتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الجونة، في استعادة التوازن مع الفريق الساحلى الذى فقده خلال الفترة الماضية، الأمر الذى جعل مصيره على المحك قبل أن يفوز على الفريق السكندرى بهدف نظيف.



سموحة

سموحة يعانى للقاء الثالث على التوالي

على الناحية الأخرى يعانى فريق سموحة بقيادة مديره الفني أحمد سامى بدما فشل في تحقيق الفوز للقاء الثالث على التوالي بالدورى العام، بعدما تعادل مع سيراميكا بهدف لمثله في الأسبوع 12 ثم خسر أمام فيوتشر بباعية نظيفة في الأسبوع 13 وأخيرا خسر من الجونة بهدف نظيف.

يحتل سموحة المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى العام برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 5 مباريات وخسر 3 لقاءات، بينما يحتل الجونة المركز 11 برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 5 وتعادل في مباراتين وخسر 7 مواجهات.