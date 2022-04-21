شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر الشنوانى: عودة محمد صلاح للتهديف ومشاركة الننى الأبرز فى الدورى الإنجليزى حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح ياسر الشنوانى، نجم فريق المصرى البورسعيدى المقيم فى إنجلترا، بأن الجماهير الإنجليزية تتغنى حاليا بالثنائى محمد صلاح نجم فريق ليفربول، ومحمد الننى لاعب فريق أرسنال، عقب المساهمة فى فوز فريقهم بالمباريات الماضية.

وأضاف ياسر الشنوانى، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أن عودة محمد صلاح للتهديف مرة أخرى أمام مانشستر يونايتد أمر يدعو للفخر، وأيضا مشاركة محمد الننى مع فريق أرسنال والمساهمة بالفوز على فريق تشيلسى عقب الهزيمة فى المباريات الماضية.

وقال ياسر الشنوانى عن محمد الننى: "‏والله ربنا وحده اللى يعلم فرحتي بأدائك والفوز النهاردة وكنت بدعي قد إيه. فرحان أوي أوي أوي. ربنا يكرمك أكثر وأكثر لأنك بتتعب وبتصبر وتستاهل كل خير. الحمد لله يا حبيب أخوك وبإذن الله اللي جاي أفضل وأفضل.. ربنا يسعدك ويحفظك يا نني يا حبيبنا".