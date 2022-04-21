شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي الثانى بالمغرب.. محاضرة قصيرة من موسيمانى للاعبين وتقسيمة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الأهلي مرانه الثاني في المغرب، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الفريق مرانه مساء الأربعاء على ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي بمدينة كازابلانكا، استعدادًا للمباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم غد الجمعة على ملعب مركب محمد الخامس.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني، محاضرة قصيرة في الملعب قبل أن يؤدي الفريق فقرات بدنية وخططية متنوعة، ثم أجرى موسيماني تقسيمة كرة قوية بين اللاعبين. يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.