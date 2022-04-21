شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء يحتفى ببعثة الأهلي فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء على استقبال بعثة الأهلي فور وصولها ملعب العربي الزاولي، لخوض المران الثاني للفريق في المغرب، استعدادًا لمواجهة الرجاء.

وقام رئيس المقاطعة باستقبال بعثة الأهلي وتعليق لافتة أمام المدرجات للترحيب بالأهلي، في إطار العلاقات والروابط القوية التي تجمع الشعبين الشقيقين المصري والمغربي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي مساء غد الجمعة، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.

كما خاض الأهلي مرانه الأول مساء أمس الثلاثاء على نفس الملعب. وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي اشتمل على فقرات خططية متنوعة وتقسيمة كرة قوية، في إطار التجهيز لمباراة الرجاء التي تقام على ملعب مركب محمد الخامس.