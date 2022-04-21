شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يشارك فى مران الأهلي الجماعي بالمغرب استعدادا للرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك علي معلول، لاعب الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الثاني مساء الأربعاء استعدادًا للمباراة التي تجمع الأهلي والرجاء مساء غد الجمعة، على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، قد حرص على عقد محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة لمناقشة العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة باللقاء. يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.