شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباقى جمال يتلقى 3 عروض تدريب من الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى عبدالباقي جمال، المدير الفني السابق لوادي دجلة، 3 عروض من أندية الدوري الممتاز خلال الساعات القليلة الماضية.

ومن المقرر أن يحسم عبد الباقي موقفه من العروض خلال الفترة القليلة المقبلة لاختيار الأفضل له ولطريقته.

وتلقى عبد الباقي عدة عروض بعد رحيله عن دجلة من أندية الدرجة الثانية لتولى تدريب فريقهم ولكنه كان يفضل الراحة قبل أن يفتح الباب ويتلقى عروض مجددًا.

عبدالباقي صاحب 41 عاما لديه مسيرة تدريبية قوية حيث قاد وادي دجلة في منصب المدير الفني الموسم الماضي في 11 مباراة فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر في 2 وذلك في ظروف بغاية الصعوبة بعد أن تولى المهمة الفنية بعد ماريو سالاس.

وعمل عبدالباقي مع العديد من المدربين في منصب المدرب العام ابرزهم حمادة صدقي وكارتيرون و تاكيس جونياس وغيرهم من المدربين.

وقاد عبد الباقي وادي دجلة في الدوري الممتاز ب هذا الموسم ونجح في تقديم نتائج مميزة وانهى الدور الأول في المركز الثاني بعد الداخلة بفارق ٣ نقاط قبل أن يرحل لظروف خاصة.