شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل الأبطال وأبو حتة لدور الـ4 بدورة الخليج 365 برعاية أبو حتة موتورز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت نتائج مباريات دور الأربعة من دورة الخليج 365 الرمضانية التى أقيمت مساء الأربعاء على ملاعب نادى الصيد الرياضى بالدقى، خلال الفترة من 10 إلى 25 رمضان، بحضور الكاتب الصحفى أكرم القصاص وقيادات التحرير بالمؤسسة.

وجاءت النتائج كالتالى:

فوز الأبطال على العائدون 7/ صفر

فوز أبو حتة على الكبير أوى 7/3

فوز النجوم على الإسبانى 5/2

فوز باريس على حياة كريمة 7/1

ورصدت اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية، برعاية شركة أبو حتة للسيارات، جوائز قيمة للفائزين بلقب البطولة فى النسخة الجديدة، ووعدت بتوفير كل احتياجات الفرق وتذليل كل العقبات اللازمة لإنجاح الدورة الرمضانية.

وأشرف على المباريات دكتور خالد الشناوى أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، ودكتور يوسف خالد أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب.