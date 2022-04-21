شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يطير إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه في الثامنة صباح اليوم الخميس، بعثة النادي المصري، إلى المغرب استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام مساء الأحد المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان، حيث قرر مجلس إدارة المصري أن يكون علي الطرابيلي أمين الصندوق، هو رئيس البعثة في المغرب.

ويعود معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري، إلى قيادة الفريق البورسعيدي من على دكة البدلاء في اللقاء المقبل للفريق أمام نهضة بركان المغربي،وكان الشعباني قد غاب عن قيادة الفريق من على مقاعد البدلاء في مباراة الذهاب التي أقيمت ببرج العرب وانتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف، بسبب تعرضه للطرد في أخر مباراة بدور المجموعات أمام مازيمبي الكونغولي، ويعود الشعباني لقيادة الفريق بعد انتهاء الإيقاف.

ويقود المباراة الطاقم حكم الساحة التونسي "صادوق السالمي"، ومعه مواطنه" خليل حساني"، مساعد حكم أول والليبي "عطية محمد"، مساعد حكم ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع الجابوني، "بيير أتشو" ، فيما سيتولى الجنوب أفريقي " فيكتور جوميز" مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله السنغالي "الحاج مالك سامبا".

من ناحية أخرى، أعلن حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري، صرف مستحقات شهر فبراير للاعبي الفريق، وقال عمار فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، "صرفنا مستحقات فبراير للاعبين وسنصرف مستحقات شهر مارس بعد العودة من المغرب عقب مواجهة نهضة بركان".