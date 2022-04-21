شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الرجاء السابق: الأهلي أهدر فرصة حسم التأهل من لقاء الذهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مروان زمامة، نجم الرجاء المغربي السابق، عن مواجهة الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وقال زمامة في تصريحات تليفزيونية: "كان هناك أخطاء عديدة من الرجاء خلال مواجهة الذهاب ضد الأهلي الذي كان بإمكانه قتل اللقاء وحسم التأهل من الذهاب إذا نجح في استغلال الفرص التي سُنحت له وركلة الجزاء الثانية ولكن هذا لم يحدث".

وأضاف: "الرجاء سيهاجم الأهلي منذ الدقيقة الأولى وهذا ما اعتاد عليه الرجاء في المباريات التي يخوضها على أرضه". واختتم حديثه قائلا: "لا بد أن يكون هناك تركيز كامل من لاعبي الرجاء وأتوقع مباراة قوية تليق باسم الكرة الأفريقية والعربية".