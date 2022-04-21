شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض: أستطيع تدريب المنتخب الأولمبي.. وبيرسي تاو يحتاج جلسات نفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل رياض، نجم الأهلي السابق، قدرته على قيادة المنتخب الأولمبي المصري، مشددا على امتلاكه للخبرات التدريبية التي تؤهله لذلك.

وقال وائل رياض في تصريحات تليفزيونية: "لماذا لا أقود تدريب المنتخب الأولمبي، لدي خبرات وعملت مع مدربين كبار وأمتلك الخبرات اللازمة لأكون في هذا المنصب"، وأضاف: "في مصر لا نمنح الفرصة بجرأة للمدربين الشباب رغم امتلاكنا للعديد من الكوادر". واختتم حديثه قائلا: "الفترة المقبلة سأتجه للتدريب كمدير فني أول، ولكني أنتظر الحصول على فرصة مناسبة".