شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض: أستطيع تدريب المنتخب الأولمبي.. وبيرسي تاو يحتاج جلسات نفسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد وائل رياض، نجم الأهلي السابق، قدرته على قيادة المنتخب الأولمبي المصري، مشددا على امتلاكه للخبرات التدريبية التي تؤهله لذلك.
وقال وائل رياض في تصريحات تليفزيونية: "لماذا لا أقود تدريب المنتخب الأولمبي، لدي خبرات وعملت مع مدربين كبار وأمتلك الخبرات اللازمة لأكون في هذا المنصب"، وأضاف: "في مصر لا نمنح الفرصة بجرأة للمدربين الشباب رغم امتلاكنا للعديد من الكوادر". واختتم حديثه قائلا: "الفترة المقبلة سأتجه للتدريب كمدير فني أول، ولكني أنتظر الحصول على فرصة مناسبة".
وأكد نجم الأهلي السابق أن بيرسي تاو لاعب فريق الكرة الأول بنادي الأهلي يحتاج لجلسات نفسية، قائلا: "نصيحتي للاعبي الأهلي أن يكون هناك توازن ضد الرجاء على المستوى الدفاعي لابد من عدم المبالغة في الدفاع وفي الوقت ذاته عدم الاندفاع الهجومي".
وأضاف: "لا بد من أن يخوض الأهلي المباراة بثلاثة مدافعين من البداية وعدم المجازفة وإذا كان معلول جاهزا بنسبة كاملة لا بد من بدء المباراة به".
وقال وائل رياض: "فلافيو كان يتألق في التدريبات رغم بدايته الضعيفة مع الأهلي وكان في المران قويا فقط احتاج إلى وقت لكن بيرسي تاو لم يصنع الفارق مع الأهلي، وفنيا واضح أن اللاعب ليس أعلى من اللاعبين المصريين هو لاعب جيد ولا بد من استمراره في الملعب، ولكن يحتاج لجلسات نفسية ليكون أفضل ذهنيا هناك بعض الرعونة منه في بعض المباريات والجلسات النفسية معه ستنهي على أزماته".