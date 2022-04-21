شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: لا صحة لتوقيع عبد الرحمن مجدى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حمد إبراهيم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى، إنه لا صحة لتوقيع عبد الرحمن مجدى لنادى الزمالك، مؤكدا أن اللاعب جدد تعاقده مع الدراويش، لافتا إلى أن التفاوض مع اللاعبين يتم الإعلان عنه من خلال القنوات الشرعية للنادى.

وأضاف إبراهيم خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورتس: "منصب المدير الفني للمنتخب ذهب لإيهاب جلال أفضل مدير فنى في مصر منذ سنوات، واتحفظ على انضمامى للجهاز الفني".

وتابع المدير الفني للإسماعيلى: "باقى مع الإسماعيلى وعلاقتى بالنادى ممتازة، وهناك أمور سلبية أحاول علاجها مع الدراويش خلال الفترة الحالية، وجماهير الإسماعيلى تساند الفريق بكل قوة وتدعم اللاعبين بكل قوة".

من ناحية أخرى، يعتبر فوز الإسماعيلي على إيسترن كومباني بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين الماضى على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، فى إطار الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري العام، هو الفوز الثاني للدراويش هذا الموسم بعدما حقق انتصارا على الاتحاد بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، وسط تألق واضح لمحمد الشامي مهاجم الفريق خلال المباراتين الذى ساهم فى أحراز فريقه 4 أهداف بتسجيل 3 أهداف وصناعة هدف.