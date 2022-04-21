الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإسباني
إسبانيول - رايو فاليكانو 21:00
ليفانتي - إشبيلية 21:00
قاديش - أتلتيك بيلباو 22:00
ريال سوسييداد - برشلونة 23:30
بيرنلي - ساوثهامتون 22:45
الدوري البحريني
الحالة - الأهلي 22:30
المحرق - البديع 22:30
النجمة - الحد 22:30
الدوري الأردني
السلط - شباب الأردن 23:30
الدوري العماني
النصر - صحار 21:30
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