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الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

إسبانيول - رايو فاليكانو 21:00

ليفانتي - إشبيلية 21:00

قاديش - أتلتيك بيلباو 22:00

ريال سوسييداد - 23:30

بيرنلي - ساوثهامتون 22:45

الدوري البحريني

الحالة - الأهلي 22:30

المحرق - البديع 22:30

النجمة - الحد 22:30

الدوري الأردني

السلط - شباب الأردن 23:30

الدوري العماني

النصر - صحار 21:30

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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