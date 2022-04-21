سيبولدي: اللاعب السعودي هجومي وضعيف دفاعيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف مدرب فريق الأهلي، الأوروجوياني روبرت سيبولدي لشبكة FOX الرياضية أنه حضر للسعودية لخلافة الألباني بيسنيك هاسي في تدريب الأهلي بجواز سفر مكسيكي، دون أن يعطي الشبكة تفاصيل أكثر حول ذلك، مكتفيا بقول إن فكرة حضوره للسعودية بجواز سفر مكسيكي، جاءت لنشر سمعة جيدة عن المدربين المكسيكيين في المحيط العربي والخليجي.

وقال المدرب أيضا «هناك مدربون جيدون قادرون على العمل في السعودية، وهي فرصة جيدة لي لأن أخوض هذا التجربة التدريبية الجديدة».

وأضاف «قدومي للأهلي سيكون تجربة رائعة كي يرى ويتعرف المسؤولون في السعودية أن في المكسيك مدربين ولاعبين جيدين لديهم القدرة على تحقيق النجاحات والمساهمة في تطوير الكرة السعودية التي تشهد نموا وتقدما كبيرين، وستكون بوابة الأهلي هي الأولى التي يتعرف الجميع من خلالها على قدرات المكسيكيين في عالم كرة القدم».

وعن رأيه في مستوى اللاعبين السعوديين بشكل عام، أجاب سيبولدي «اللاعبون السعوديون رائعون بشكل عام، ولديهم ديناميكية في الحركة، ويبحثون عن التسجيل، ويحرصون على اللعب الهجومي، ولكن لديهم قصورا في النواحي الدفاعية».

وحول رؤيته الفنية لمجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 بقطر والتي تضم منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا، قال «سيكون التنافس في كأس العالم متكافئا للغاية، لذلك لا أعتقد أن أحد المنتخبات يمكنه التفكير في سهولة خصمه، فالمنتخب المكسيكي مثلا سيواجه الأرجنتين والسعودية وكلاهما يختلفان تماما في طريقة اللعب».

يشار إلى أن الأوروجوياني روبرت سيبولدي قضى عمره التدريبي في المكسيك مع عدة فرق، أبرزها دورادوس دي سينالوا، ثم سانتوس لاجونا، وفيراكروز، وكروز أزول، واتيخوانا، وحقق جائزة أفضل مدرب في الدوري المكسيكي خلال موسم 2017 /2018.