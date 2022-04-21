الاتفاق يواجه العروبة في تجربته الرابعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض فريق الاتفاق مساء اليوم وديته الرابعة بمعسكره الحالي في أبوظبي، حيث يواجه فريق العروبة الإماراتي على ملعب نادي الوصل.

وكان المدير الفني، الأرجنتيني بارتيس كارتيرون قد اطمأن على مستوى فريقه بعد التعادل 1/1 مع النصر في التجربة الثالثة لفريق في المعسكر الحالي، والتي كانت بمثابة الاختبار الحقيقي بعد أن شهدت المواجهة مشاركة جميع لاعبي الفريق الأساسيين من المحليين والأجانب.

وقد منح كارتيرون لاعبي الفريق راحة عن التدريبات، مكتفيا بإخضاعهم لفحص PCR للاطمئنان عليهم قبل مواجهة العروبة الإماراتي مساء اليوم .

وسيختتم الفريق ودياته بمواجهتي العين الإماراتي في الرابع والعشرين من أبريل الحالي على استاد خليفة الدولي، والظفرة الإماراتي في السابع والعشرين من الشهر نفسه على ملعب فندق الريتز كارلتون.

وكان الاتفاق تمكن من الفوز على فريق الجزيرة الإماراتي تحت 21 عاما بخماسية نظيفة، بينما خسر مواجهة فريق بني يأس 0/ 3.