شكرا لقرائتكم خبر الاتفاق يواجه العروبة في تجربته الرابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان المدير الفني، الأرجنتيني بارتيس كارتيرون قد اطمأن على مستوى فريقه بعد التعادل 1/1 مع النصر في التجربة الثالثة لفريق في المعسكر الحالي، والتي كانت بمثابة الاختبار الحقيقي بعد أن شهدت المواجهة مشاركة جميع لاعبي الفريق الأساسيين من المحليين والأجانب.
وقد منح كارتيرون لاعبي الفريق راحة عن التدريبات، مكتفيا بإخضاعهم لفحص PCR للاطمئنان عليهم قبل مواجهة العروبة الإماراتي مساء اليوم .
وسيختتم الفريق ودياته بمواجهتي العين الإماراتي في الرابع والعشرين من أبريل الحالي على استاد خليفة الدولي، والظفرة الإماراتي في السابع والعشرين من الشهر نفسه على ملعب فندق الريتز كارلتون.
وكان الاتفاق تمكن من الفوز على فريق الجزيرة الإماراتي تحت 21 عاما بخماسية نظيفة، بينما خسر مواجهة فريق بني يأس 0/ 3.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتفاق يواجه العروبة في تجربته الرابعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.