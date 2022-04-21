شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء: كنا نخشى مشاركة بدر بانون مع الأهلي ونتمنى له الشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الإله الإبراهيمي، المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي، أن غياب بدر بانون عن دفاع النادي الأهلي، يؤثر على الفريق بشكل كبير في مباراة العودة، وأن الجزائري مهدي عبيد حكم الفار في مباراة الذهاب له سابقة تحكيمية مع الأهلي.

وتابع المتحدث الرسمي للرجاء في مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على قناة ETC، بدر بانون مدافع الأهلي الغائب أحد أبرز الأسماء لقدرته الدفاعية بالإضافة إلى مهارته في إرسال كرات طولية خلف المدافعين، مشددًا أن زوجة بانون أخطأت في تدوينتها ضد الأهلي، لأنه ناديه الحالي، حتى ولو كان أحد قادة نادي الرجاء في وقتًا سابق، أتمنى له أن يعود للملاعب قريبًا.

وأضاف الإبراهيمي أن مباراة الذهاب بين الأهلي والرجاء كان بها أخطاء تحكيمية كبيرة أثرت على نتيجة المباراة، مؤكدًا أن حكم الساحة في هذه المباراة ضمن الحكام المرشحين لتمثيل القارة في كأس العالم ومن الغريب أن يخطئ مثل هذه الأخطاء.

وأكمل: "الجزائري مهدي عبيد حكم غرفة الفار كان له سابقة تحكيمية سيئة ومنحازة للنادي الأهلي بمباراة الترجي التونسي عام 2019، ولم يساعدنا في الحصول على حقنا باحتساب ركلة جزاء وهمية للأهلي، بالإضافة إلى التغاضي عن بطاقة حمراء لتدخل على مهاجمنا".

وأتم المتحدث الرسمي للرجاء أنه يتمنى تحقيق فريقه الانتصار في المباراة المقبلة والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.