شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربى: 45 ألف مشجع فى مباراة الأهلى وخصصنا 300 تذكرة لبطل أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الإله الإبراهيمي، المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي، أن اللجنة المنضمة لمباراة الأهلي، قررت منح 300 تذكرة لجماهير الفريق الضيف، مشددًا أن إدارة الفريق سعت لتنفيذ طلب محمود الخطيب.

وتابع المتحدث الرسمي للرجاء في مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على قناة ETC: "مباراة الأهلي والرجاء المغربي هي لقاء في كرة القدم ولن تؤثر على العلاقات الفردية بين مصر والمغرب والفريقين الشقيقين".

وأضاف الإبراهيمي: "الاستقبال الجيد الذي لاقاه النادي الأهلي في كازابلانكا ما هو إلى رد فعل لما رأيناه من حسن استقبال في القاهرة استعدادًا للمباراة الأولى".

وعن الحضور الجماهير في مركب محمد الخامس، أكد المتحدث الرسمي في الرجاء المغربي أن اللجنة المنظمة للمباراة طبعت 35 ألف تذكرة فقط، بتعليمات الأمن إلا أن تدخل إدارة النادي الأخضر، وطلبها بالسماح لحضور جماهير بالطاقة القصوى لملعب المباراة، نجح في إقناع اللجنة المنظمة والأمن، لذلك سيحضر في الملعب 45 ألف متفرج".

وأكمل الإبراهيمي: "سيحضر من الجماهير المصرية 300 مشجع بالاتفاق مع النادي الأهلي الذي منحنا نفس العدد في مباراة الذهاب".

وواصل: "الخطيب والنادي الأهلي طلبا التدرب على أرضية ملعب لها نفس العشب بمركب محمد الخامس بعد الاتفاق على عدم تدرب الفريقين على ملعب المباراة لأسباب خاصة بإرهاق العشب الذي يستقبل مباراة الوداد وبلوزداد أيضًا، ونجحنا في توفير ذلك".

وعن شكوى الرجاء المغربي لحكم اللقاء، أكد الإبراهيمي أن إدارة الفريق المغربي تحاول الدفاع عن حقوق النادي فقط لا غير، ورأينا أن حكم الساحة في مباراة الذهاب اتخذ بعض القرارات التي أثرت على النتيجة، بالإضافة إلى حكم الفار مهدي عبيد الذي لديه سابقة تحكيمية بين الأهلي والترجي، وكذلك مخرج المباراة الذي أخفى بعض الكادرات في لقطة الهدف الأول الذي احتسب من خلالها ركلة جزاء وهمية".

وعن أفضل لاعب يُرهبه كمشجع لنادي الرجاء، أكد الإبراهيمي أن بدر بانون مدافع الأهلي الغائب أحد أبرز الأسماء لقدرته الدفاعية، بالإضافة إلى مهارته في إرسال كرات طولية خلف المدافعين، مشددًا أن زوجة بانون أخطأت في تدوينتها ضد الأهلي، لأنه ناديه الحالي، حتى ولو كان أحد قادة نادي الرجاء في وقتًا سابق.

وأتم المتحدث الرسمي لنادي الرجاء: "أتمنى أن نحقق الفوز في المبارة المقبلة والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".