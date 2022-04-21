شكرا لقرائتكم خبر عن الونش وعبد الغنى فى دفاع الزمالك أمام المصرى بسبب إيقاف محمود علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، لتشكيل فريقه الأساسى خلال مواجهة المصرى البورسعيدى المقبلة، حيث سيجاور الونش محمد عبد الغنى فى الدفاع، فى ظل غياب محمود علاء للإيقاف.

وتلقى محمود علاء مدافع الفارس الأبيض البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة الاتحاد السكندرى التى أقيمت مساء الثلاثاء، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى الخميس الموافق 28 أبريل الجاري فى الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.