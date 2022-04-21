شكرا لقرائتكم خبر عن الونش وعبد الغنى فى دفاع الزمالك أمام المصرى بسبب إيقاف محمود علاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعود محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، لتشكيل فريقه الأساسى خلال مواجهة المصرى البورسعيدى المقبلة، حيث سيجاور الونش محمد عبد الغنى فى الدفاع، فى ظل غياب محمود علاء للإيقاف.
وتلقى محمود علاء مدافع الفارس الأبيض البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة الاتحاد السكندرى التى أقيمت مساء الثلاثاء، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد.
ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى الخميس الموافق 28 أبريل الجاري فى الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.
وقرر الجهاز الفني للفريق للزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة، ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته يوم السبت القادم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي.
فى سياق آخر، منح الجهاز الفني للزمالك محمد عبد الشافي الظهير الأيسر راحة من التدريبات الجماعية أمس الأربعاء، كما أدى محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، فقرة تأهيلية خاصة بشكل منفرد ، وقام بالجرى بشكل خفيف حول الملعب لعدة دقائق وفقا لبرنامج موضوع له من قبل الجهاز الفنى للفريق قبل أن يخوض بعض التدريبات التأهيلية لعلاج الإرهاق العضلى، خاصة فى ظل مشاركته بالأمس أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.
فيما واصل عبدالله جمعة ، أداء برنامجه التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها على مستوى الركبة، وذلك خلال مران الأربعاء، وأدى وحدة تدريبية تأهيلية تحت إشراف أندرية فيليب سوزا مدرب الأحمال. وتعرض عبد الله جمعة للإصابة خلال مشاركته في لقاء الزمالك وبيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.