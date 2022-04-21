شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد إعلان قرعة الدورات الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية والجامعات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن قرعة الدورات الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية والجامعات بمحافظات الجمهورية بنادي النادي بأكتوبر، والذي يُقام بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

حضر المؤتمر الصحفي الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد، والكابتن أحمد شوبير عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات والمشرف العام على الدورة، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة وعضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ومحمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، واللواء عبد الرحمن شلش وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والدكتورة غادة جمال مدير عام القاعدة الشعبية، والدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية واللجان الرياضية، والدكتور أحمد عبد ربه مدير عام الإدارة العامة للنشاط الطلابي، ولفيف من أعضاء الاتحاد وقيادات الوزارة والإعلاميين.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، علي تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة في تنظيم مسابقات الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، مشيرًا إلى الدور الإيجابي لوزارة الشباب والرياضة في تأهيل الطلاب رياضيًا وثقافيًا، وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

وقال الدكتور أشرف صبحي: "نشهد حراكًا وتعاونًا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عدة أنشطة وفعاليات، ومن ضمنها استضافة بطولة العالم للجامعات في كرة اليد وبطولة العالم للجامعات في الاسكواش، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة بالعمل التكاملي مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية".

وتوجه وزير الشباب والرياضة بالتحية والتقدير للقائمين علي إنجاح هذا العمل، وفي مقدمتهم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والقائم بعمل وزير الصحة، وكذلك الشكر للقائمين عليه من وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

ونقل محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، تحيات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، موجهاً الشكر والتقدير والامتنان للقائمين على هذا العمل من الوزارة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وجاءت قرعة الدورة الرمضانية للجميع والمعاهد، كالتالى.. المجموعة الأولي: جامعة كفر الشيخ، بني سويف، الوادي الجديد، الدلتا، والمجموعة الثانية: حورس، الزقازيق، المنصورة، السادات، والمجموعة الثالثة: أسيوط، القاهرة، جامعة الجلالة، عين شمس، والمجموعة الرابعة: طنطا، 6 أكتوبر، حلوان، السويس، والمجموعة الخامسة: الجامعة الأمريكية، الأكاديمية العربية، الألمانية، الجامعة البريطانية، والمجموعة السادسة: سوهاج، المستقبل، الإسكندرية، الفيوم، والمجموعة السابعة: أسوان، المنوفية، قناة السويس، جنوب الوادي، والمجموعة الثامنة: أكتوبر للعلوم، التعليم العالي، اسلسكا، بنها.

فيما جاءت قرعة الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية، كالتالى.. المجموعة الأولي: شمال سيناء، سوهاج، أسوان، البحر الأحمر، والمجموعة الثانية: مرسي مطروح، جنوب سيناء، بني سويف، الفيوم، والمجموعة الثالثة: أسيوط، السويس، نادي النادي 2، قنا، والمجموعة الرابعة: الأقصر، الوادي الجديد، نادي النادي 1، المنيا.