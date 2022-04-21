شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يناقش مع معاونيه خطة مباراة العودة أمام الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتناقش بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع معاونيه من أجل الاستقرار على التشكيل المناسب الذي ينوي الاعتماد عليه في مباراة فريقه ضد الرجاء المغربي غدا الجمعة في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في ظل وجود مفاضلة بين اللعب بثنائي وسط دفاعي كما حدث في مباراة الذهاب بالقاهرة أو اللعب بثلاثي وسط دفاعي في مباراة العودة نظرا لصعوبة وأهمية موقعة الغد.

ويفضل الجهاز الفني للأهلي اللعب بثلاثي وسط دفاعي في مباراة العودة ضد الرجاء المغربي من خلال الدفع بالثلاثي اليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية لقيادة وسط الأهلي، تمكنه من فرض سيطرته على منطقة المناورات والحد من خطورة واندفاع الفريق المغربي، وكذلك تأمين الخط الخلفي للفريق الأحمر، وتأمين نتيجة الفوز في موقعة الذهاب بالقاهرة.

ومنح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تكليفات خاصة للاعبي خط الدفاع والهجوم، من أجل تنفيذها في مباراة العودة ضد الرجاء المغربي، الأمر الذي يساعد في تحقيق الهدف الأساسي وهو الخروج بنتيجة إيجابية في مباراة العودة وتأكيد الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز في موقعة الذهاب بهدفين لهدف.

وطالب موسيماني لاعبي الدفاع بضرورة التمركز الجيد والتعامل الجيد مع الضغط الهجومي المتوقع من لاعبي الرجاء مع التركيز الشديد والهدوء طوال الـ90 دقيقة خاصة أمام استفزازات الجماهير ولاعبي الفريق المغربي، فيما حث لاعب الخط الأمامي على ضرورة التركيز في إنهاء الهجمات واستغلال أنصاف الفرص أمام مرمى الرجاء من أجل تسجيل هدف في شباكه تساعد من مهمته في تأمين الصعود لنصف نهائي البطولة الإفريقية.