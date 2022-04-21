شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعود لتدريباته غدا استعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا تدريباته الجماعية غدا الجمعة استعدادا لمواجهة بيراميدز في المباراة المقرر لها يوم الأربعاء 27 أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام.

وقرر هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب مباراة طلائع الجيش التي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف تجنبا للإجهاد، بسبب ضغط المباريات المتواصل ومنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس.

وخسر سيراميكا بهدف دون رد، أمام طلائع الجيش في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء الماضى، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز

جاء الهدف الوحيد في الدقيقة 30 عن طريق عمرو السيسي لاعب الطلائع الذى أطلق تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى الزاوية اليمنى لداخل الشباك.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري بعدما خاض 15 مباراة حقق انتصارين فقط وتعادل في ثمانى مواجهات وتلقى 5 هزائم ونجح لاعبوه تحت قيادة هيثم شعبان في تسجيل 12 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا.

وقفز طلائع الجيش للنقطة 18 في المركز االعاشر بجدول الترتيب بعدما لعب الفريق 15 مباراة حقق 4 انتصارات مقابل 6 تعادلات وخمسة هزائم، ونجح لاعبوه تحت القيادة الفنية للمخضرم طارق العشري في تسجيل 7 أهداف فقط، وهو واحد من أضعف خطوط الهجوم في الدوري بينما تلقت شباكهم 13 هدفا.