شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يطلب من الاتحاد السكندرى تدعيم الهجوم في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، من مسئولي سيد البلد تدعيم خط الهجوم في الانتقالات الصيفية المقبلة بلاعب سوبر ذى إمكانيات فنية عالية لتعويض النقص الذى يعانى منه الفريق في هذا المركز.

واشتكى عماد النحاس عدم توافر البدائل المناسبة لـ الأنجولى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى الوحيد الذى أثر غيابه على الفريق بعد إصابته في السمانة وابتعاده عن عن المشاركة مع سيد البلد أمام الأهلى والبنك الأهلى والزمالك.

ووعد مسئولو الاتحاد السكندرى عماد النحاس بالتعاقد مع مهاجم سوبر في الصيف المقبل، مؤكدين له أن لجنة الكرة بدأت التحرك في هذا الاتجاه ودراسة أكثر من صفقة ثم عرضها على الجهاز الفني لاتخاذ القرار الأخير بالتعاقد معها.

من ناحية أخرى أكدت الأشعة التى خضع لها موبولولو هداف الفريق السكندرى جاهزيته للعودة للتدريبات الجماعية ابتداء من الخميس المقبل، عقب العودة من الراحة السلبية التى منحها عماد النحاس المدير الفنى عقب الهزيمة من الزمالك بهدفين مقابل لا شىء.

وأبدى موبولولو سعادته بالعودة بالتدريبات، مؤكدا أن الإصابة أبعدته عن هوايته التى يعشقها وهى تسجيل الأهداف، وقال موبولولو: كنت حزينا وأنا غير قادر على مشاركة زملائى التدريبات وكان لدى الرغبة بالعوده سريعا ولكن منعت بأمر الطبيب حتى يتم شفائى تمام وأنا جاهز لهز شباك المنافسين".

ويعود الرباعى موبولولو وأحمد نبيل مانجا وكريم الديب ومورو ساليفو للتدريبات عقب الغياب عن مباراة الزمالك الماضية، ويستعد الاتحاد لمباراة الأسبوع الـ16 والمقرر لها الثلاثاء المقبل أمام المقاولون العرب على ملعب الجبل الأخضر.