شكرا لقرائتكم خبر عن سيرامكيا يفشل فى تحقيق الفوز للمباراة الـ13 بالدورى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشل فريق سيراميكا في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة عشر على التوالي بالدورى العام، بعد الخسارة أمام فريق طلائع الجيش بهدف نظيف، في اللقاء الذى جمعهما مساء الأمس الثلاثاء الماضى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر.

ويعود آخر فوز حققه سيراميكا تحت قيادة مديره الفني هيثم شعبان بالدورى العام يوم 18 نوفمبر من العام المنقضى عندما فاز على البنك الأهلى بهدف نظيف سجله محمد إبراهيم في الدقيقة 37 من عمر المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام، وبعدها دخل الفريق في دوامة التعادلات والهزيمة.

وخسر سيراميكا من فاركو بهدف نظيف في الجولة الخامسة وسقط بنفس النتيجة أمام الزمالك في الجولة السادسة وتعادل مع الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف لمثلهما في الجولة السابعة وتعادل مع المقاولون بهدفين لمثلهما في الجولة الثامنة وتعادل سيراميكا مع المصرى بالجولة التاسعة بهدف لمثله ثم تعادل سلبيا مع غزل المحلة في الجولة العاشرة وخسر أمام إيسترن كومبانى بهدف نظيف في الجولة 11، وتعادل مع سموحة بهدف لمثله في الأسبوع 12 وتعادل سلبيا مع إنبي في الأسبوع الـ13، وخسر من فيوتشر بثلاثية في الجولة 14، وأخيرا خسر من الطلائع بهدف نظيف.

وخسر سيراميكا أمام طلائع الجيش بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتازجاء الهدف الوحيد في الدقيقة 30 عن طريق عمرو السيسي لاعب الطلائع الذى أطلق تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى الزاوية اليمنى لداخل شباك عامر عامر حارس سيراميكا.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما خاض 15 مباراة حقق انتصارين فقط وتعادل في ثمان مواجهات وتلقى 5 هزائم ونجح لاعبوه تحت قيادة هيثم شعبان في تسجيل 12 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا.