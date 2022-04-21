شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: فيفا لم يحدد موعد حسم الشكوى ضد السنغال ولم تصلنا معلومات عن إعادة المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بالاتحاد المصري لكرة القدم أن المجلس لم يتلق أى إخطار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو لجنة الانضباط التابعة له، بوجود جلسة غدا لحسم قرار اللجنة فى شكوى الاتحاد المصرى لكرة القدم ضد نظيره السنغالى لإعادة مباراة المنتخبين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، على خلفية الأحداث المؤسفة التي تعرض لها لاعبو المنتخب الوطني والجهاز الفنى وكذلك المشجعين المصريين بالعاصمة داكار قبل وأثناء وبعد المباراة.

وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة المصري تقدم بشكوى وملف كامل للجنة الانضباط بالفيفا، تضمن توثيقا للأحداث المؤسفة التي تعرضت لها البعثة المصرية بالفيديو والصور، للدفاع عن حقوق منتخب مصر وفرصه في التأهل للمونديال، إلا أن الفيفا ولجنة الانضباط التابعة له لم يخطرا اتحاد الكرة المصري بموعد رسمي لإصدار القرار النهائي فى الشكوى المصرية، ولا صحة لما يتردد عن صدور قرار رسمي من لجنة الانضباط في هذا الشأن اليوم الخميس.

وتابع المصدر أن اتحاد الكرة المصري يتابع موقف الملف المصري لدي الفيفا عن كثب وباهتمام شديد، إلا أنه لم يرد لمجلس إدارة اتحاد الكرة أي معلومات تشير إلى صدور قرار لصالح مصر بإعادة المباراة، كما يتردد في مختلف وسائل الإعلام خلال الساعات الأخيرة، وأنه في حالة رفض لجنة الانضباط إعادة المباراة فهناك ملف سيتم تقديمه للمحكمة الرياضية.