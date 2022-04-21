شكرا لقرائتكم خبر عن لسة الأمل موجود.. الجبلاية تنتظر قرار إعادة مباراة مصر والسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك مسئولو اتحاد الكرة بأمل إصدار قرار من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، بإعادة مباراة منتخب مصر والسنغال التى أقيمت فى داكار يوم 29 مارس المنقضى فى الجولة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

ورغم إن البعض يؤكد صعوبة اتخاذ قرار بإعادة المباراة وإن القرار سيكون مقتصر على توقيع عقوبات على منتخب السنغال، وفى تلك الحالة سيتم رفع الأمر للمحكمة الرياضية وهو ما يتم التجهيز له حاليا من قبل الإدارة القانونية باتحاد الكرة ممثلة فى المستشار القانونى للجبلاية محمد الماشطة الذى يجهز ملفا متكاملا حول مباراة السنغال.

يتشبث البعض الأخر بأمل صدور قرار بإعادة اللقاء، خاصة بعد الأحداث المؤسفة التى شهدها اللقاء بداية من الاستقبال السيئ لبعثة المنتخب.

اتحاد الكرة كان تقدم بملف كامل عن أحداث مباراة السنغال وما شهدتها المباراة من إجراءات تعسفية بدأت بتعمد تأخر وصول أتوبيس منتخب مصر للملعب لأكثر من 75 دقيقة فضلا عن التعدى على الأتوبيس المرافق لبعثة منتخب مصر، ورفض مراقب المباراة تأجيل اللقاء، ثم الهجوم الجماهيرى بالألفاظ والإشارات الخارجة على اللاعبين وتحديدًا محمد صلاح.

كما قام اتحاد الكرة بإرفاق فيديوهات خاصة بالليزر المتواجد بكثرة فى ملعب داكار وتسليطه على اللاعبين وهو ما تناقلته الصحف والمواقع العالمية ونشر صور لمحمد صلاح بذلك.