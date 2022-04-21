بين تجنب سيناريو 2019 ومطاردة "الرقم الصعب".. الأهلي يطلق العنان لأحلامه في المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يحل فريق الأهلي عند 12 منتصف يوم الجمعة ضيفًا على نظيره الرجاء المغربي بملعب محمد الخامس ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على الرجاء بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب "الأهلي we السلام".

ويسعى النادي الأكثر تتويجًا ببطولة دوري أبطال أفريقيا لتجنب ماحدث بنسخة 2019 حين لم يستطع عبور دور ربع النهائي بعدما اصطدم بنظيره الجنوب أفريقي صندوانز.

النادي الذي يحمل من البطولة 10 ألقاب هُزم ذهابًا أمام نظيره صندوانز بخماسية نظيفة قبل أن يفوز بهدف نظيف على أرضه ولكنه لم يشفع له ليُغادر البطولة.

وعاد الأهلي بعد هذه المباراة للتتويج بلقبي النسختين التاليتين لها تحت قيادة المدير الفني السابق لفريق صندوانز، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

ويسعى نادي القرن في أفريقيا لتحقيق الرقم الصعب بالتتويج بالبطولة في ثلاث نسخ متتالية وهو الرقم الذي لم يحققه أي فريق بالقارة فسبق وتوّج الأهلي بنسختين متتاليتين من قبل.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد اصطحب لاعبه التونسي علي معلول إلى المغرب حيث يواصل برنامجه التأهيلي على أمل لحاقه بمواجهة الجمعة.

وضمت قائمة الأهلي في المغرب كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.