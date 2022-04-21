45 ألف مشجع يدعمون الرجاء أمام الأهلي.. و300 تذكرة للجماهير الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن عبد الإله الإبراهيمي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي عن عدد الحضور الجماهيري في موقعة الأهلي والمقرر إقامتها ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفاً على الرجاء المغربي، يوم الجمعة المقبل في إياب دور ربع نهائي دوري الأبطال، علماً بأن لقاء الذهاب انتهى لصالح المارد الأحمر بنتيجة 2-1.

وقال المتحدث الرسمي لنادي الرجاء في تصريحات تليفزيونية لقناة "etc": "كان الإقبال على التذاكر كبير للغاية من جماهيرنا، وتسبب ذلك في مشاكل تقنية وهو ما أدى إلى تقليص عدد الحضور من قبل اللجنة المنظمة إلى 35 ألف مشجع".

وأضاف: "ولكن إدارة النادي تدخلت وأقنعت اللجنة المنظمة بالسعة الكاملة للملعب وتم الموافقة على حضور 45 ألف متفرج من جماهير الرجاء".

وأكمل: "تم منح جماهير الأهلي 300 تذكرة بالاتفاق مع النادي الذي منحنا نفس العدد في مباراة الذهاب".

وتابع: "الاستقبال الجيد لبعثة الأهلي في المغرب هو رد فعل لما رأيناه من حسن استقبال في القاهرة، والأهلي يتواجد في بلده الثاني والناديان يمتلكان تاريخ كبير".

واستكمل: "قمنا بتنفيذ طلب النادي الأهلي برئاسة الخطيب بشأن تدرب الفريق على أرضية ملعب لها نفس العشب بمركب محمد الخامس والذي سيستضيف اللقاء، ونجحنا في توفير ذلك".

ويحتاج النادي الأهلي للتعادل بأي نتيجة أمام الرجاء المغربي من أجل العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لملاقاة الفائز من لقاء الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري.