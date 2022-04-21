6 مواجهات حاسمة.. ماذا ينتظر ليفربول ومانشستر سيتي لحسم لقب بريميرليج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

يستمر الصراع مُحتدماً بين مانشستر سيتي وليفربول على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري، حيث يتنافس الفريقان على لقب البريميرليج.

واستعاد مانشستر سيتي صدارة بريميرليج بعد فوزه على برايتون بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده للنقطة 77، بينما يعود ليفربول للمركز الثاني بـ76 نقطة.

وينتظر سيتي مواجهات متوازنة فيما تبقى من الموسم الحالي، عكس ليفربول والذي لديه بعض المباريات القوية والصعبة وعلى رأسها ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون بجانب لقاء توتنهام.

ويبحث ليفربول عن الفوز باللقب العشرين في تاريخه لكي يعادل الرقم القياسي لمانشستر يونايتد، بينما يسعى سيتي للتتويج بالبطولة الثامنة في تاريخه.

وقبل ستة جولات من نهاية الدوري الإنجليزي.. ماذا ينتظر سيتي وليفربول حتى نهاية موسم (2021 - 2022)؟

- مانشستر سيتي:

وولفرهامبتون × مانشستر سيتي.. مؤجلة (لم يحدد موعدها).. الجولة 33.

مانشستر سيتي × واتفورد.. الجولة 34.. تاريخ 23 - 4.

ليدز يونايتد × مانشستر سيتي.. الجولة 35.. تاريخ 30 - 4.

مانشستر سيتي × نيوكاسل يونايتد.. الجولة 36.. تاريخ 8 مايو.

وست هام يونايتد × مانشستر سيتي .. الجولة 37.. تاريخ 15 مايو.

مانشستر سيتي × أستون فيلا.. الجولة 38.. تاريخ 22 مايو.

- ليفربول:

ليفربول × إيفرتون.. الجولة 34.. تاريخ 24 - 4. (ديربي الميرسيسايد).

نيوكاسل يونايتد × ليفربول.. الجولة 35 .. تاريخ 30 - 4.

ليفربول × توتنهام هوتسبير.. الجولة 36 .. تاريخ 7 مايو.

أستون فيلا × ليفربول.. الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ33.. تاريخ 10 مايو.

ساوثهامبتون × ليفربول.. الجولة 37.. تاريخ 15 مايو.

ليفربول × وولفرهامبتون.. الجولة 38.. تاريخ 22 مايو.