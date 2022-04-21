الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يهزم كريستال بالاس.. وتعادل قاتل لإيفرتون أمام ليستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حقق فريق نيوكاسل يونايتد فوزاً غالياً على نظيره كريستال بالاس بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، بالدوري الإنجليزي.

وأقيمت مباراة نيوكاسل ضد كريستال بالاس على ملعب "سانت جيمس بارك" ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف نيوكاسل الوحيد في المباراة بالدقيقة 32 عن طريق ميجيل ألميرون، ليحصد الماكبايس ثلاث نقاط غالية تقوده إلى المنطقة الدافئة والابتعاد عن مراكز الهبوط.

وارتقى نيوكاسل للمركز الحادي عشر بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 40 نقطة، بينما يظل كريستال بالاس في المركز الرابع عش برصيد 37 نقطة.

وفي الجولة الـ18 والمؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز، خطف إيفرتون تعادلاً قاتلاً أمام ليستر سيتي بنتيجة 1-1، مساء الأربعاء.

وافتتح ليستر التسجيل مبكراً عن طريق هارفي بارنيس في الدقيقة 5 قبل أن يتعادل ريشارليسون لإيفرتون في الدقيقة 90.

ورفع ليستر سيتي رصيده للنقطة الـ41 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، كما وصل إيفرتون للنقطة 29 في المركز السابع عشر.