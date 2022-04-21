الجونة يقفز للمركز 11 في الدوري بهدف بمرمى سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حقق فريق الجونة فوزًا صعبًا أما نظيره سموحة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة الدوري.

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب الجونة عمر السعداوي بالدقيقة (65) من ركلة جزاء.

ورفع الجونة بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 17 في المركز 11 بجدول ترتيب الدوري بدلًا من المركز 14 الذي دخل به المباراة، فيما توقف رصيد سموحة عند النقطة 23 في المركز الرابع.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

وبدأت المباراة بسيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقين على الكرة مع خطورة نسبية من قبل لاعبي سموحة.

وشهدت الدقيقة 28 خروج لاعب سموحة حليمو للإصابة ومشاركة عبد الكبير الوادي.

وحصل الجونة في الدقيقة 29 على ركلة حرة مباشرة سددها لاعبه نور السيد

وحصل لاعب سموحة مروان حمدي على ركلة جزاء بعد عرقلة حارس مرمى الجونة، إسلام طارق له داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 49.

وسدد لاعب سموحة مروان حمدي ركلة الجزاء ولكن أمسك بها حارس مرمى الجونة إسلام طارق بالدقيقة 50.

وأجرى سموحة في الدقيقة 57 تبديلاً جديدًا بخروج لاعب الوسط محمد عبدالعاطي ومشاركة حمدي علاء.

واحتسب الحكم في الدقيقة 64 ركلة جزاء لصالح الجونة بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وسدد لاعب الجونة عمر السعدواي ركلة الجزاء بنجاح في مرمى الهاني سليمان حارس سموحة في الدقيقة 65.

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 69 بطاقة صفراء ضد حارس مرمى سموحة الهاني سليمان؛ للاعتراض.

وأجرى المدير الفني لفريق الجونة بالدقيقة 73 تبديلاً بالدفع باللاعب كريم طارق بدلاً من لاعبه الشبراوي.