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حارس أوساسونا يتصدى لضربتي جزاء في 6 دقائق من بنزيما

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

أهدر الفرنسي كريم بنزيما لاعب ضربتين جزاء، خلال لقاء فريقه أمام أوساسونا، في الجولة 33 من .

وأضاع بنزيما ضربة الجزاء الأولى في الدقيقة 53 من زمن المباراة، بعد أن وضعها في الزاوية اليمنى لسيرخيو هيريرا، الذي توقعها بشكل صحيح وتصدى لها.

وجاءت ضربة الجزاء الثانية في الدقيقة 59 ليتصدى لها بنزيما ويهدرها في نفس الزاوية.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب "الليجا" برصيد 75 نقطة، بينما يحتل فريق أوساسونا المركز التاسع برصيد 44 نقطة.

ويتكون تشكيل ريال مدريد من: تيبو كورتوا، لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، ناتشو، فيدي فالفيردي، داني سيبايوس، إدواردو كامافينجا، ماركو أسينسيو، رودريجو، كريم بنزيما.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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