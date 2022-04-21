سيتي يسحق برايتون ويستعيد صدارة بريميرليج من ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على ضيفه برايتون بثلاثية نظيفة في لقاء مؤجل من الجولة 30 في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 77 نقطة ليستعيد الصدارة مجددا، بعد أن احتلها ليفربول مؤقتا لمدة 24 ساعة فقط.

ويتبقى لمانشستر سيتي 6 مباريات حتى نهاية الموسم، يضمن له الفوز بهم الحصول على لقب الدوري للمرة الثامنة في تاريخه دون النظر لنتائج ليفربول.

مانشستر سيتي مر بشوط عصيب، وحاول في بداية الشوط الثاني كسر حالة التعادل لتجنب تعثر كاد أن يفقده الصدارة.

افتتح رياض محرز الأهداف في الدقيقة 53، وأضاف فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 65، واختتم البرتغالي بيرناردو سيلفا حفل السيتي في الدقيقة 82.

وتوقف رصيد برايتون عند 40 نقطة ليظل في المركز العاشر بفارق 15 نقطة كاملة عن أقرب مراكز الهبوط.