ريال مدريد يقترب من لقب الليغا وتعادل مخيّب لأتلتيكو أمام غرناطة

المنامة - ياسر ابراهيم - اقترب ريال مدريد من التتويج بلقب الليغا بفوزه الباهر على مستضيفه أوساسونا 3-1 الأربعاء في المرحلة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني.

وسجّل للميرينغي كل من النمساوي ديفيد ألابا (12) وماركو أسينسيو (45) ولوكاس فاسكيز (90+6).

في المقابل بصم أنتي بوديمير على هدف أصحاب الأرض الوحيد (13).

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة في الصدارة فيما تجمّد رصيد أوساسونا عند 44 نقطة في المرتبة التاسعة.

وفي مباراة أخرى، فقد أتلتيكو مدريد نقطتين ثمينتين بتعادله مع ضيفه غرناطة بدون أهداف.

نزل أتلتيكو مدريد أرض ملعبه "وندا ميتروبوليتانو" مهاجما وخلق عناصره عديد الفرص أمام مرمى غرناطة الذي لعب بأسلوب دفاعي منذ الدقائق الأولى.

وسيطر الأتلتي على مجريات اللعب واستحوذ على الكرة بنسبة وصلت إلى 66 بالمئة، لكنه عجز عن هز شباك خصمه الذي بحث عن التعادل وناله في نهاية اللقاء.

ورغم تعثره صعد أتلتيكو مدريد إلى المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 61 نقطة، في حين وصل رصيد غرناطة إلى 30 نقطة أبقته في المركز الثامن عشر.​​​​​​​

(وكالات)