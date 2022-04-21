أرسنال يكتسح تشيلسي برباعية ويُشعل صراع المركز الرابع والسيتي يستعيد الصدارة

المنامة - ياسر ابراهيم - حسم أرسنال "ديربي لندن" لصالحه بفوزه على جاره تشيلسي بأربعة أهداف لاثنين، الأربعاء، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في مباراة مؤجلة عن الجولة 25 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".

جاء شوط المباراة الأول قمة في المتعة والإثارة حيث شهد تسجيل أربعة أهداف مناصفة بين الفريقين.

وبدأ أرسنال مسلسل الأهداف في الدقيقة 13 إثر هجمة سريعة أنهاها المهاجم إدواردو نيكيتاه بتسديدة في شباك تشيلسي الذي أدرك التعادل سريعا عن طريق الألماني تيمو فيرنر بعد 4 دقائق فقط.

وتوالت الفرص من الطرفين إلى أن نجح أرسنال التقدم مجددا بهدف ثان أحرزه ايميلي سميث روي في الدقيقة 27، قبل أن يُسجل الإسباني سيزار أزبيليكويتا هدفا عدل به الكفة لأصحاب الأرض مع حلول الدقيقة 32.

بداية الشوط الثاني عرفت أفضلية نسبية لأرسنال الذي عاد وتفوق بهدف ثالث وقع عليه نيكيتاه عند الدقيقة 57، ثم أمن انتصاره بهدف رابع جاء من ركلة جزاء نفذها بوكايو ساكا بنجاح في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.​​​​​​​

وبهذا رفع أرسنال رصيده 57 يحتل بها المركز الخامس، بينما توقف رصيد تشيلسي عند 62 نقطة في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى، استعاد مانشستر سيتي صدارة البريميرليغ بفوزه الثمين على ضيفه برايتون بثلاثية نظيفة.

ووقّع الجزائري رياض محرز (53) وفيل فودين (65) والبرتغالي برناردو سيلفا (82) أهداف "السيتيزنس".

ورفع سيتي رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن ليفربول الثاني.

في المقابل تجمّد رصيد برايتون عند 40 نقطة في المرتبة العاشرة.

(وكالات)