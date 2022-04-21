الامارات | كوزمين: فرصة الشارقة في التأهل لربع نهائي «أبطال آسيا» باتت صعبة جداً

شكرا لقرائتكم خبر عن كوزمين: فرصة الشارقة في التأهل لربع نهائي «أبطال آسيا» باتت صعبة جداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة، الروماني كوزمين، أن فرصة فريقه في التأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال آسيا للأندية باتت صعبة جداً، وذلك بعد الخسارة أمام الريان القطري، أول من أمس، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن الجولة الرابعة لحساب المجموعة الأولى، خصوصاً أن الفريق سيلعب في الجولة المقبلة أمام الهلال السعودي حامل اللقب.

ويتصدر الهلال السعودي ترتيب فرق المجموعة برصيد 12 نقطة، بعد فوزه الأخير على استقلال دوشنبيه الطاجيكي 3- صفر.

وقدم كوزمين خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة اعتذاره لجمهور الشارقة عقب هذه الخسارة، وهي الثانية للفريق بعد خسارته السابقة أمام الهلال السعودي، الذي سيلاقي الشارقة مجدداً يوم الأحد المقبل في الإياب.

وتساءل كوزمين: «بطولة كبيرة بحجم دوري أبطال آسيا للأندية، لماذا لا يتم فيها تطبيق تقنية حكم الفيديو؟!».

واعتبر كوزمين أن فريقه كان يستحق ركلة جزاء في مباراة الريان.

وتراجع الشارقة من المركز الثاني إلى الثالث بعدما تجمد رصيده عند أربع نقاط، حصل عليها بالفوز على استقلال دوشنبيه الطاجيكي، والتعادل أمام الريان 1-1، فيما خسر أمام الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى. من جانبه، أكد اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني والمستشار القانوني سالم حديد لـ«الإمارات اليوم»: «وجود الفريق في بطولة كبيرة مثل دوري أبطال آسيا، كان يتطلب تهيئة الفريق وليس دخول البطولة بطريقة استسلامية، واعتبار الفوز على الهلال السعودي من رابع المستحيلات يفقد الفريق روح المنافسة». وشدد سالم حديد على أن فريق الشارقة لديه الأدوات التي تمكنه من مواجهة أي فريق في حال دخل المنافسة بروح ومعنويات عالية.

وبخصوص فرصة الفريق في المنافسة على بطاقة التأهل للدور المقبل، من خلال الحصول على المركز الثاني في هذه المجموعة، اعتبر سالم حديد أنه ليس هناك مستحيل في كرة القدم، مطالباً الفريق والمدرب كوزمين بإعادة ترتيب الأوراق من جديد قبل خوض مباراتيه المقبلتين أمام الهلال السعودي والاستقلال الطاجيكي، مشدداً على أهمية اعتبار المباراتين المتبقيتين للفريق مباراتي كؤوس.

وأضاف: «في حال أراد الشارقة الحصول على ورقة التأهل الثانية في هذه المجموعة، فإن عليه الفوز في مباراتيه المتبقيتين، وليس هناك أي مجال آخر أمام الفريق».

ترتيب فرق المجموعة الأولى بعد نهاية الجولة الرابعة

1- الهلال «12 نقطة».

2- الريان «7 نقاط».

3- الشارقة «4 نقاط».

4- استقلال دوشنبيه «من دون رصيد».

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